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Départ de feu dans un appartement à Calvi : propagation évitée


La rédaction le Jeudi 19 Mars 2026 à 07:45

Un incendie s’est déclaré ce jeudi vers 3h40 devant la porte d’un appartement situé au premier étage d’un immeuble sur la commune de Calvi.

L’intervention rapide des sapeurs-pompiers de Calvi a permis de maîtriser le sinistre et d’éviter toute propagation à l’intérieur du logement.







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