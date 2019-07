Denis Casalta est le président de l’AOP Miel de Corse : des objectifs nouveaux mais une dynamique conservée

Le premier objectif du nouveau président du syndicat Mele di Corsica est d’apporter une vision à long terme pour la filière et de proposer des idées et des moyens pour préparer et imaginer l’apiculture de demain.

« Il est très important d’anticiper dès aujourd’hui les changements à venir, qu’ils soient climatiques ou environnementaux. L’AOP Miel de Corse - Mele di Corsica est plus qu’un signe officiel d'identification de la qualité et de l’origine, et s’implique notamment dans les enjeux sanitaires apicoles. Les évolutions actuelles nous obligent à nous renouveler et à accentuer nos efforts à ce niveau-là » estime Denis Casalta, Président de l’AOP Miel de Corse - Mele di Corsica.



Une volonté de transmettre à tous les publics



À la tête d’une exploitation apicole familiale, Le Jardin des Abeilles à Ocana depuis 20 ans, Denis Casalta a transmis sa passion et son amour de l’apiculture à ses enfants mais également aux visiteurs qui peuvent découvrir sur son exploitation un parcours pédagogique pour tous les âges.



« La pédagogie et la transmission sont des valeurs qui me sont chères. C’est également pour cela que je souhaite que l’AOP s’engage davantage auprès des apiculteurs débutants, jeunes ou moins jeunes, pour les accompagner au mieux dans leur installation », confie-t-il.





Un appel aux apiculteurs corses

Aujourd’hui, l’AOP Miel de Corse - Mele di Corsica est reconnu et de nouveaux enjeux de communication ont émergé. En effet, la nouvelle présidence souhaite s’adresser aux apiculteurs amateurs et professionnels pour augmenter le nombre d’exploitations inscrites en AOP.

« L’AOP représente une opportunité pour les apiculteurs, car c’est une garantie d’origine et de qualité. Plus nous serons nombreux, plus l’apiculture en Corse sera vertueuse. Les consommateurs seront mieux protégés et les intérêts des apiculteurs corses mieux défendus », conclue Denis Casalta.