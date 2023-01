Déménagement de l’hôpital d'Ajaccio : besoin urgent de renfort en infirmiers et aides-soignants

Pour garantir la continuité des soins et maintenir certaines activités en simultané sur les l'ancien et le nouveau centre hospitalier il faut renforcer les équipes, notamment dans les pôles de médecine et chirurgie. Pour cette raison l’établissement et l’ARS ont lancé un appel à volontariat auprès des professionnels libéraux pour prêter main forte au centre hospitalier d’Ajaccio. "La coordination et la solidarité entre le secteur libéral et hospitalier a plusieurs fois montré son efficacité. Le déménagement du centre hospitalier d’Ajaccio est une nouvelle fois l’occasion d’en montrer toute sa force." lit-on dans un communiqué diffusé ce 20 janvier. "Que vous soyeztitulaire ou remplaçant ou encore, des contrats flash vous seront proposés par le CH d'Ajaccio."Vous êtes intéressés ? Contactez directement la direction des soins du CHA par mail []mail:sec.dssi@ch-ajaccioinscrivez-vous sur la plateforme renfort RH : https://renfortrh. solidarites-sante.gouv.fr/