Demande de départ du directeur régional de la PJ de Corse : "la direction centrale n'a jamais eu connaissance d'une telle démarche"

"Plusieurs articles de presse ont fait état ces derniers jours d'une demande récente des autorités judiciaires qui viserait à démettre de ses fonctions le commissaire général Christian Sivy, directeur régional de la police judiciaire d'Ajaccio" écrit notamment Jérôme Bonet.





"La direction centrale de la police judiciaire, qui n'a jamais eu connaissance d'une telle démarche, dénonce l'opprobre ainsi jetée sur ce haut fonctionnaire et par voie de conséquence sur les enquêteurs de la police judiciaire en Corse.

Christian Sivy est un grand professionnel reconnu tant par ses pairs que par nombre de magistrats sous la direction desquels il a obtenu, avec ses collaborateurs, de remarquables résultats."



Celui-ci, ainsi que les femmes et les hommes exerçant au sein de la direction régionale de la police judiciaire d'Ajaccio, ont toute ma confiance et mon soutien " conclut le "patron" de la la direction centrale de la Police Judiciaire.