Déconfinement : les cafés, bars et restaurants ajacciens se préparent à ouvrir

Dans les rues du centre-ville d’Ajaccio, les terrasses commencent à retrouver leurs tables, malgré le temps maussade. Les cafetiers et restaurateurs s’affairent afin de préparer leurs établissements pour la réouverture tant attendue, mardi prochain. C’est donc le week-end de tous les préparatifs, afin de se conformer au protocole sanitaire établi : port du masque obligatoire pour le personnel en salle et en cuisine, un mètre de distance entre chaque table, limitée à dix convives, consommation au comptoir proscrite, désinfection du matériel entre chaque client…



Chez Gusto, sur le cours Napoléon, on a anticipé. En terrasse, les tables sont déjà installées avec la distance réglementaire d’un mètre. « Ce qui nous oblige à enlever neuf chaises » précise Stella, la responsable. En effet, c’est une des mesures les plus contraignantes, surtout pour les établissements qui ne bénéficient pas d’une terrasse suffisamment étendue, et qui seront donc obligés de limiter considérablement le nombre de tables et de chaises.



Pour le reste du protocole, masques, gel, tout est prêt pour recevoir la clientèle. Il faut dire que le restaurant avait déjà repris son activité : « Depuis quinze jours nous proposons un service de vente à emporter », explique Stella. Pas de quoi combler l’énorme perte de chiffre d’affaires, mais l’objectif n’est pas là : « Pour nous, il s’agit surtout de renouer un lien avec les clients » poursuit-elle.



Un peu plus loin, dans la célèbre rue du roi de Rome, les bars et restaurants font peau neuve. Vernis sur les barrières, tables nettoyées, on se relève les manches afin d’offrir aux ajacciens le meilleur accueil possible.

Sur le port, la Calata installe elle aussi sa terrasse. Le grand espace extérieur disponible permet de respecter les distances entre les tables sans trop de difficultés. Mais il a quand même fallu revoir l’organisation : pas de comptoir extérieur comme cela était prévu pour les beaux jours. Et l’équipe a dû s’étoffer : une personne en plus sera spécialement chargée de la désinfection des toilettes, qui doit se faire obligatoirement entre chaque passage.



Ici aussi, tout l’équipement a été commandé en amont. « Nous sommes pressés » confie Jean. Est-il confiant pour cette reprise ? « Oui, notre clientèle est très locale, et nous sentons une forte attente chez les gens ».



Cette prévision va t-elle se confirmer ou les ajacciens seront-ils frileux face à une crise sanitaire pas tout à fait terminée ? Réponse mardi.