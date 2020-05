Déconfinement en mer : la préfecture maritime de la Méditerranée appelle à la "prudence et la responsabilité"

Lors du premier week-end de déconfinement progressif en mer, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage en Méditerranée (CROSS Med) a été amené à conduire un nombre conséquent d'opérations d'assistance à des usagers de la mer. Au cours de ce seul week-end, deux personnes ont également perdu la vie.Sans présumer des circonstances dans lesquels ces différents évènements ont eu lieu, la Préfecture maritime de la Méditerranée et le CROSS Med rappellent quelques messages de prévention pour naviguer et profiter de l'espace maritime en sécurité.1/ Déconfinement en mer : des précautions particulières:- Je vérifie les conditions d'accès à la mer de la zone où je me trouve (plage, port, etc,...) auprès des autorités locales- Je vérifie l'état général de mon embarcation (moteur, voiles, mouillage...) et de mon matériel après une longue période d’inactivité- Je m'assure de la capacité à manœuvrer de mon embarcation- Je vérifie l'état et la conformité du matériel de signalisation et de sécurité obligatoires (gilets, fusées de détresse,...)2/ Sécurité en mer : garder les bons réflexes :- Je dispose d'un moyen de communication en état de marche (téléphone ou VHF)- Je ne me surestime pas et j'adapte ma pratique à mon niveau et mon état de forme physique- Je vérifie les conditions météo- Je préviens un proche de mes intentionsPar ailleurs, en raison du confinement, certaines zones du littoral n’ont pu être équipées du balisage délimitant les zones de pratique des loisirs nautiques. Néanmoins, les règles de navigation et de co-activité restent applicables selon la réglementation en vigueur. (rappel : 5 nœuds maxi à moins de 300m de la côte)Le respect de ces quelques règles permet à tous de profiter de la mer dans les meilleures conditions de sécurité.En cas de danger, d'accident ou d'avarie, le CROSS Med reste joignable au 196 depuis n'importe quel téléphone portable ou sur le canal 16 de la VHF pour déclencher une opération de sauvetage ou d'assistance.Rappel : Depuis le 11 mai dernier, chaque Préfet de département, sur demande des maires, est en mesure d’autoriser l’accès à tout ou partie du littoral dans sa zone géographique de responsabilité. Les zones concernées sont consultables sur le site internet de chaque préfecture. Dans le respect de ces dispositions, la Préfecture maritime de la Méditerranée a pris un arrêté réglementant la navigation des navire de plaisance et les activités maritimes (Arrêté n° 71/2020 consultable sur https://www.premar-mediterranee.gouv.fr ).