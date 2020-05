Déconfinement du 11 mai : ce qu'il faut retenir des dernières annonces d'Edouard Philippe

« L'économie française doit redémarrer » a indique le ministre Bruno Le Maire. Tous les commerces pourront rouvrir à partir du lundi 11 mai à l'exception des bars, cafés et restaurants pour lesquels une décision sera prise fin mai. 400 000 entreprises vont rouvrir le 11 mai et représentent 875 000 emplois. Les centres commerciaux de plus de 40 000 m² pourront rouvrir, avec accord du préfet, sauf en Ile-de-France. Le fonds de solidarité sera maintenu jusqu'à la fin du mois de mai. Les charges sociales patronales de mars, avril et mai seront totalement supprimées.

Des lieux culturels et de proximité pourront rouvrir sous conditions mais les cinema, salles de spectacle, et lieux de sport couverts resteront fermés.