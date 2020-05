Déconfinement : les plages pourront rouvrir sur autorisation préfectorale

Alors qu'un déconfinement progressif démarre le 11 mai, les plages n'ouvriront pas, a confirmé jeudi le ministre de l'Intérieur, sauf cas particuliers laissés à l'appréciation des préfets.

"Concernant les plages, lacs et les centres nautiques. La règle générale reste la fermeture. Mais le Préfet pourra autoriser l'accès aux plages, lacs et centres nautique sur demande des maires. Les maires devront alors présenter un dispositif et de aménagements suffisants pour garantir la distanciation physique. Cette décision est une nouvelle preuve de l'importance que nous apportons au dialogue permanent entre Maires et Préfets. » a indiqué ce jeudi le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner, lors de la conférence de presse de présentation des modalités de déconfinement.