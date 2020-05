Déconfinement : bars, restaurants, déplacements, vacances... Edouard Philippe dévoilera jeudi la phase 2 du plan

Ce jeudi 28 mai, Édouard Philippe dévoilera la phase 2 du déconfinement avec deux points particulièrement attendus : l'ouverture des cafés et restaurants, ainsi que l'assouplissement de la règle des 100 km pour les déplacements. La phase 2 du déconfinement débutera le 2 juin et devrait durer trois semaines. Elle reste dépendante de l'évolution de l'épidémie de coronavirus COVID-19, dont les indicateurs sont pour l'instant encourageants.



Des déplacements à plus de 100 kilomètres ?



La règle des 100 kilomètres pourrait ainsi être assouplie. Sur LCI, lundi, Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État chargé du tourisme, avait précisé que la deuxième phase du déconfinement devrait permettre d'offrir " plus d'amplitude à la mobilité" des Français. Et avait rajouté : " Nous planchons sur un élargissement significatif des 100 kilomètres ".



Cafés et bars tant attendus



Concernant les restaurants et cafés, les arbitrages sont toujours en cours. S'ils pourraient avoir le droit d'ouvrir dès le 2 juin, ils devront se plier à des règles strictes, notamment pour assurer une certaine distance d'un mètre entre les clients. Dans les solutions évoquées aller le maximum vers les terrasses en extérieur, parfois sur les routes. Cette décision appartiendrait néanmoins à chaque maire.