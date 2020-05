Déconfinement : Tension au centre des impôts de Bastia

Philippe Jammes le Lundi 11 Mai 2020 à 11:57

En raison de la pandémie et malgré la reprise d’activités de nombreux services publics, par d’accueil physique ce lundi matin au centre des impôts de Bastia au grand désespoir de nombreux usagers. «Nous avons effectivement connu beaucoup de tension ce matin car beaucoup d’usagers qui n’étaient pas au courant se sont déplacés» explique Jean-Pierre Battestini de la CGT finances publiques. « Il n’ y a pas d'accueil physique possible pour le moment. Inutile donc de se déplacer pour obtenir des renseignements concernant l'impôt sur le revenu. Tout se fait par téléphone et courriel » (voir affiche ci-joint)

