Déconfinement - Reprise des activités pour la société nautique d’Ajaccio 

Tout est prêt pour la reprise à la société nautique d’Ajaccio. Pour l’association, qui a fêté en 2017 ses 150 ans d’existence, cette saison s’annonce pourtant bien particulière. Le secteur des activités nautiques a lui aussi été touché par la crise économique liée au Covid-19 : « avec le confinement, nous avons perdu 15 000€ » explique le président Alain Fichou. Et pourtant, ce ne sont pas les plus à plaindre : « notre chiffre d’affaire est lissé sur l’année, nous faisons 40 à 50% de celui-ci en été, contrairement à d’autres pour qui cela représente 95 à 100% ». Heureusement, l’association a quand même pu bénéficier des dispositifs d’aides de l’Etat et du chômage partiel pour le seul permanent de l’association.Malgré tout, Alain Fichou est confiant pour la saison qui s’annonce. Avec la fédération française de voile et le port de plaisance, ils ont travaillé sur un protocole qui devrait permettre une reprise dans les meilleures conditions sanitaires d’ici quelques jours.La dizaine de bénévoles est à pied d’oeuvre depuis une semaine pour tout remettre en route, avec dans le viseur l’objectif du 2 juin comme reprise des activités. L’organisation sera néanmoins adaptée : réduction des effectifs des cours collectifs, jeu sur les horaires… La navigation en solitaire (optimiste ou catamaran) sera privilégiée, et les groupes limités à 9 personnes, plus le moniteur. Enfin, environ 500€ ont été investis pour l’achat de matériel tel que du gel hydralcoolique afin de respecter le protocole sanitaire. Cela suffira t-il à redonner confiance ? Alain Fichou l’espère : « pour ce qui est des locaux, nous sommes confiants. Mais 2/3 de notre clientèle sont des touristes… ».Pour donner l’exemple de cette « vie qui doit reprendre », le préfet Franck Robine s’est essayé à la navigation « pour la première fois » selon son propre aveu, dans la baie d’Ajaccio. Et de faire d’une pierre, deux coups, puisqu’il était à bord d’un bateau spécialement conçu pour les personnes à mobilité réduite : « la journée du handicap, qui devait avoir lieu pendant le confinement, n’a pas pu se tenir, c’est l’occasion de transmettre le message que la vie reprend pour tout le monde ».La société nautique a en effet à coeur de rendre possible la navigation pour tous. C’est pourquoi il y a un an, suite à un appel à projets, elle a acquis ce bateau d’une valeur de 30 000€ grâce à une aide de la fédération. Un petit groupe de bénévoles composé de deux médecins et d’un moniteur spécialisé permet aujourd’hui de développer l’activité. « Ce sont encore des domaines où on peut être soutenus », explique Alain Fichou. Et le projet d’un deuxième bateau est déjà sur la table, grâce au soutien de l’APF. Espérons qu'il puisse voir le jour, malgré ces temps troublés.