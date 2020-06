Déconfinement : Les sportifs retrouvent leurs salles de sport

Outre les restaurants et les cafés, les salles de sport peuvent désormais rouvrir pour le plus grand plaisir de leurs adhérents. Comme pour tout établissement, ces derniers n’échappent pas aux restrictions et aux mesures sanitaires afin de prévenir tout risque de contagion et de propagation d’un virus qui est toujours bel et bien présent. Chez Aqua Form à Ajaccio, on attendait cette ouverture avec impatience. Cette salle de sport a d’autant plus de préparation puisqu’elle est atypique. En effet, step, vélo, tapis de course, stretching, gym mais aussi zumba etc, se passent en piscine conjuguant ainsi les bienfaits drainants de l’eau avec le cardio et autres activités appréciées par les accros du fitness.



« Ce confinement a été très compliqué, explique Sonia Mariani, la responsable. Nous avons reçu énormément de messages au début, beaucoup ne comprenaient pas pourquoi nous avions l’obligation de fermer. Le déconfinement l’est tout autant sinon plus avec une logistique particulière. Nous avons dû nous ajuster aux normes sanitaires de rigueur pour la sécurité de nos adhérents et de nos encadrants. Nous ne pouvons plus accueillir qu’entre 10 et 15 personnes par cours, ce qui a nécessité la mise à jour de notre application de réservation. Par ailleurs, les vestiaires aussi ont évolué avec une douche savonneuse à l’entrée et à la sortie et du gel hydro alcoolique à disposition sans compter l’obligation du port du masques dans le hall. Mais nous sommes ravis de reprendre notre activité et nos adhérents partagent ce plaisir retrouvé ».



Une demi-heure de désinfection est nécessaire entre les cours. Les restrictions d’horaires et de cours n’ont pas été au goût de tous mais très peu ont finalement décider d’arrêter. Ils se comptent sur les doigts d’une main pour le moment et la salle compte encore près de 450 adhérents. L’amour du sport l’a semble-t-il emporté avec les afficionados bien présents pour la réouverture. Les premiers cours de la journée étaient déjà complets. C’est avec le sourire en entrant et en sortant que les habitués se sont rendus dans cette salle de sport en piscine comme Sylvie, une des abonnés.

« Le confinement a été très difficile. J’attendais avec impatience la réouverture. Je suis donc revenue dès le premier jour. Il y a des consignes sanitaires, c’est bien normal et c’est aussi très sécurisant. Je n’ai absolument pas peur compte tenu de ce qui a été mis en œuvre chez Aqua Form. J’ai même inscrit ma fille de 9 ans pour des cours de natation dès cette semaine. Les coachs portent des visières et nous sommes tous bien espacés pour les cours. Même si nous ne sommes pas tout à fait sortis d’affaire, le plaisir de renouer avec une activité qu’on aimait, une équipe accueillante et souriante, nous fait retrouver un semblant de normalité, ça fait beaucoup de bien ».

Malgré une menace toujours bien réelle, un retour à la vie « normale » est donc possible désormais par le biais du sport tant que les normes de sécurité sont appliquées et respectées.