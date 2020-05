Déconfinement : Le monde médical corse demande la régulation des flux touristiques

Voici la lettre ouverte :



« Au nom de la sécurité de chacun d’entre nous





« En première ligne avec les équipes soignantes depuis le début de la pandémie de la maladie Covid, les médecins, sages-femmes, chirurgiens-dentistes, pharmacien(ne)s, masseurs kinésithérapeutes et infirmier(e)s du public et du privé, actifs, retraités ou retraités actifs, pour certains élus ou représentants des structures ordinales, URPS, des commissions d’établissement, ont décidé de s’exprimer de manière commune et publique sur la problématique de l’afflux de visiteurs sur l’île pendant la période estivale.



Il est fondamental de proposer des solutions pour la régulation sanitaire des flux des personnes qui arriveront en Corse ou en partiront.



En l’état actuel de la pandémie, l’arrivée non contrôlée de plusieurs dizaines de milliers de voyageurs mettrait à mal notre capacité de soins, en termes humains et en termes de ressources matérielles. Nos soignants sont épuisés et notre nombre de lits limité. Cet afflux massif de population pourrait aussi conduire à un rebond de l’épidémie qui pourrait avoir des conséquences dramatiques aussi bien pour les estivants que pour la population résidente.



Nous sommes conscients des enjeux économiques et sociaux et souhaitons une réussite aussi large que possible de la saison touristique.



Nous sommes aussi dépositaires et responsables de la santé de toute la population de l’île qu’elle vive ici tout ou partie de l’année ou qu’elle nous rende visite pour les vacances d’été.



Nous appelons donc à la mise en place de mesures, fortes, humaines, éthiques et déontologiques, dont nous sommes prêts à discuter dans les jours qui viennent.



Pour nous médecins, la santé d’abord et pour tous, a saluta prima e per tutti ! »