Déconfinement : La liste des plages, rivières et lacs qui vont rouvrir en Haute-Corse

François Ravier, Le préfet de la Haute-Corse François Ravier a signé, ce mardi 19 mai, des arrêtés autorisant, sous conditions, l'accès aux plages de bords de mer, de lacs et de rivières ainsi que les activités nautiques et de plaisance dans 43 communes du département, à compter du Jeudi 21 mai 2020.





BASTIA (Arinella)BIGUGLIA (La Marana)BORGO (La Marana)CANARI (Plages Scana, Canelle)LUCCIANA (Maraninca, California , Mariana Plage)LURI (Plage Santa Severa)NONZA (Plage de la Marine - Barcataggio)OGLIASTRO (Plage d’Albo)OLMETA DI CAPO CORSO (Marine de Negro)ROGLIANO (Plages de Macinaggio, Tamarone, Barcaggio)SAN MARTINO DI LOTA (Plages Flenu et Grisgione)SANTA MARIA DI LOTA (Grande plage de Miomo)AREGNOCALVI (Plage urbaine de la commune)CORBARA (Vignola,Capite, Fornello, Renalta, Bodri, Ghjunchitu et de la pointe de Barcale à l’extrémité de la plage d’Aregno)FARINOLE (Plage de l’Ambada)GALERIA (Plages Focolara- Riciniccia-plage du village)ILE ROUSSE (Plages de la Gare, de la Marinella et de la Ginebara)LUMIO (Grande plage, Club Med, Arinella, Santa Restituda, Petra Molla, Santa Severa)MONTICELLO (Criques de Guardiola, de Saleccia et bord de mer)OLMETA DI TUDA (Berges du Revinco)SAINT FLORENT (La roya, chemin des douaniers, Fiume Bughju, Fiume Santu, Petit Lotu et Lotu, Tettola, crique de la Citadelle).ALERIA (plages Mare Stagnu, Padulone, Casabianda)ALERIA (Fleuve du Tavignano)CALACUCCIA (Accès quai de Sidossi)CANALE DI VERDECERVIONE (Plages Acqua Nera, Prunete, Campoloro)CORTE (Accès aux rives de la Restonica et du Tavignano)GHISONACCIA (Plages de Vignale et Pinia)LINGUIZZETTAPENTA DI CASINCA (Plage de Folelli)POGGIO MEZZANA (Plages de la Caravele et Acqua Linda)PRUNELLI DI FIUMORBO (Plages de la Calzarellu)SANTA LUCIA DI MORIANISAN GIULIANOSAN NICOLAO (Plage de Moriani)SERRA DI FIUMORBO (Quarcionu)SOLARO (Scaffa Rossa)SORBO OCAGNANO (Pinarello)TAGLIO ISOLACCIO