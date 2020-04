Déchets corses vers Nice : Estrosi prêt à rouvrir son port. Simeoni favorable

Pour résoudre, temporairement la "crise sanitaire liée aux déchets" le maire d'Ajaccio Laurent Marcangeli a demandé l'aide de son ami et homologue niçois Christian Estrosi.

Dans une lettre adressée ce dimanche 5 avril au président de l'exécutif corse, le maire d'Ajaccio et président de la CAPA, indiquait à Gilles Simeoni que le maire de Nice et président de Nice-Métropole, avait accepté de recevoir 7 000 balles d'ordures ménagères résiduelles de déchets stockés sur le site de Saint-Antoine, dans une usine de traitement située sur le territoire de Nice-Métropole.



Dans un conférence de presse qui a eu lieu ce lundi Christian Estrosi a affirmé être prêt "dans des délais très brefs et sur une période de 45 jours" à accueillir dans son port des navires corses chargés de déchets corses pour être traités et recyclés dans l'unité de valorisation énergétique de l’Ariane.

En raison de la fermeture des bars et restaurants, la Métropole Nice Côte d'Azur traite pendant cette période de confinement lié au Covid-19, environ 20% de déchets en moins que d'habitude. Cette marge correspond aux besoins de l'ile de beauté qui depuis le 9 mars dernier, avec les blocages des sites d'enfouissement de Viggianellu et Prunelli di Fium'Orbu met en balles ses déchets.



La métropole niçoise accepterait donc de recevoir environ 7.000 tonnes (des 10 000 entreposées à Saint Antoine) de déchets corses et de les traiter pour un prix équivalent à celui que payent les villes de Menton, Cannes ou Grasse, qui envoient elles aussi des déchets sur les sites niçois.