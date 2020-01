Déchets : Les inquiétudes de Anne-Marie Natali, présidente de la communauté des communes Marana-Golo

" Ainsi, privées de toutes perspectives, les intercommunalités se verraient contraintes de poursuivre indéfiniment le stockage de balles sur leur territoire en dépit de l’impact écologique et économique de cette mesure et des nuisances de tous ordres qu’elles sont susceptibles d’engendrer, tel le risque aviaire.

Dans l’attente, je ne peux qu’exhorter les usagers dont je partage l’exaspération, à continuer et accroître l’effort de tri sélectif et ne pas céder au découragement.

La communauté des communes poursuivra ses initiatives en la matière de sélectif, et les collectes séparatives produisent les effets escomptés. Grâce à ces efforts, la production de déchets résiduels croît moins vite que le nombre d’habitants et la collecte des biodéchets a dépassé la barre des 300 tonnes en 2019, progressant de près de 15 %.





Si ces succès méritent d’être salués et amplifiés, il n’en demeure pas moins que la Corse ne peut plus faire l’économie d’une réflexion de fond quant au traitement de ses déchets pour mettre ne place une stratégie adaptée à son développement.

Et qui souhaite voir les Corses s’engager durablement dans une démarche vertueuse doit admettre que rien ne se fera sans le resserrement d’un fort lien de confiance entre la population et les pouvoirs publics. Il y a urgence à traiter simultanément et sans faux semblants les questions de court et long terme, et j’invite tous les acteurs en charge de ce dossier à prendre leurs responsabilités, chacun en ce qui les concerne, en mettant de coté les postures et les spéculations, pour que des solutions concrètes et pragmatiques soient mises en œuvre au plus près du terrain dans les tous prochains jours !"