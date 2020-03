Déchets : Le PNC soutient les élus de Viggianello et Prunelli di Fium'Orbu

C.-V. M le Mardi 31 Mars 2020 à 22:18

« U Partitu di a Nazione Corsa tient aujourd’hui à affirmer son entier soutien à Jojo Pucci, maire de Vighjaneddu ainsi qu’à Jean Pereney, son premier adjoint, tous deux militants de notre formation. Il fait également part de son soutien fraternel aux élus et militants de Prunelli di Fiumorbu, sanctionnés pour des motifs équivalents.



Il est inconcevable que des élus, ou même des militants associatifs ou politiques, victimes d’une situation fort ancienne sur le front des déchets, soient ainsi réprimés du fait de leur position publique et de leur soutien aux territoires touchés.



Alors que la crise liée au Covid19 devrait inciter chacun à la mesure et au dialogue, certaines autorités versent à nouveau dans la provocation et l’injustice.



Le PNC demande donc la levée immédiate des sanctions, en vertu du respect dû aux élus ainsi qu’à tous nos concitoyens, et en considération de la situation exceptionnelle vécue par leurs territoires depuis des décennies.



Sur le fond du dossier, il en appelle de nouveau à une sortie de crise, conforme aux exigences du plan de la CDC autant qu’au sentiment des populations dans ces régions particulièrement marquées. »

