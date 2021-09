Décès de Marie-Christine Bernard-Gelabert, DGS de la CDC : l'hommage de Gilles Simeoni

Avemu amparatu inc’una tristezza infinita ch’ella si hè spenta sta notte Marie-

Christine Bernard-Gelabert, Direttrice Generale di i Servizii di a Cullettività di Corsica.



Cumpatimu à u dulore di u so maritu Michel, di i so figlioli Jeanne et Jean- Toussaint, è di tutti i soii.



A Cullettività di Corsica perde una funziunaria d’eccezzione è a Corsica una figliola appassiunata è di prima trinca.

Era a nostra amica, un amica fidata, esigente, impignata notte è ghjornu in u so travagliu, primurosa sempre di l’interessu generale è di l’ètica di l’azzione pùblica.

So fièru d’avè travagliatu incù ella è fieru dinù ch’ella sia stata affiancu à noi tutti, à u serviziu di a Corsica.

Sò oghje tutti l’elette è eletti, è tutti i persunali di a Cullettività di Corsica è di e so Agenze è Uffizii à esse in dolu è à pienghje à Marie-Christine.

Ferma è firmarà impressu u so surrisu è tracciatu u solcu apertu sott’à a so Direzzione.