Début des essais en mer en mai 2022 pour A Galeotta, le premier navire au GNL de Corsica Linea

• Construction au chantier naval de Visentini (Italie). Le chantier naval Visentini, c’est une entreprise familiale, également armateur. C’est aussi une solide expérience de construction de ROPAX (navires dits mixtes car assurant à la fois le transport de marchandises et de passagers), des navires construits en série, des solutions simples et pragmatiques, et déjà 2 ROPAX GNL livrés en 2018 et 2019 à d’autres compagnies

• Mise à l’eau réussie au chantier naval de Visentini en septembre 2021. Les étapes actuelles et à suivre : achever les réseaux d'eau, de câblage, de ventilation, et poursuivre l'agencement des espaces publics, des cabines, des locaux équipage, etc