Début de la 8e édition de l’Open de tennis de Mezzavia

Malgré un cahier des charges compliqué, imposé par l'International Tennis Federation ( ITF ) et l’ATP, l’Open de Mezzavia reste l’un des plus important tournoi du genre en France, fort de ses 25 000 $ de dotations. Avec environ 40 % d’aides Mairie et Collectivité de Corse confondues, le tennis club de Mezzavia compte également sur les 60 autre pour cent de dotations publiques. Et la structure met un point d’honneur à travailler avec les entreprises insulaires. Une volonté clairement affichée par le président qui assure vouloir privilégier l’économie locale.