De nouveaux locaux pour la mairie d'Aregnu

Le mois de septembre 2022, débuteront pour une durée de 14 mois, les travaux de la nouvelle mairie d'Aregnu qui sera située près du monument aux morts, à la place du local du Foyer Rural de la commune. David Calassa, le maire, a recalent présenté ce projet à la presse.



En 2019, après réception des travaux du bâtiment scolaire, l'ancienne mandature avait lancé une étude afin de construire une nouvelle mairie. "Un projet en rapport au programme structurant que nous menons sur le village", indique élu qui précise que cette délocalisation contribuera à pallier notamment à deux problèmes importants pour les aregninchi. "De par son emplacement, la mairie restait difficile d'accès pour certaines personnes à mobilité réduite voire même pour les personnes âgées". Actuellement, pour permettre, en périodes d'élections, l'accès au bureau de vote, la mairie est installée dans la salle polyvalente de l'école, qui elle est accessible grâce à un ascenseur. L'exiguïté des locaux est également l'un de ces facteurs. "Nous n'avons pas un fonctionnement optimal au niveau des sévices administratifs. Notre salle de réunion n'en est pas réellement une. Nous n'avons pas de salle de réception non plus".



Aregnu étant une commune possédant peu de fonciers, la municipalité a choisi de se tourner vers le bureau du Foyer Rural, 25m2 communaux. Ce local qui se trouve à 150 m2 de la mairie actuelle sera entièrement démoli et réinventé. 170 m2 sur 2 niveaux. Un accueil, 4 bureaux, pour le maire et ceux des conseillers, une terrasse et un lieu commun abritant notamment une cuisine, une petite salle d'archives et une grande salle de réunion et de cérémonie de 60m2.

"Un rez-de-chaussée qui sera accessible depuis la rue du monument aux morts et un 1er étage directement accessible au niveau de la route qui mène au cimetière" . Entre les deux étages, un ascenseur. Le montant total des travaux, incluant les différentes études, la maîtrise d'œuvre, ainsi que l'achat du mobilier, s'élève à 640 000€ TTC.Financé à 50% par la Cdc et 30 % par l'État et 20% à charge de la mairie, soit 146 000€." En septembre 2020 nous avions décidé d'avancer au niveau des plans. Et encore une fois, nous avons voulu rester raisonnables par rapport au projet et raisonnés par rapport au coût".



Deux projets dans la continuité de la nouvelle mairie

Une fois les nouveaux locaux investis, la commune, à la volonté sociale importante, souhaite réhabiliter les anciens locaux en un logement communal à loyer très modéré. "Après réception des nouveaux locaux, l'actuelle deviendra un appartement destiné aux personnes aux revenus modiques", priorisant dans un premier temps les aregninchi. Il deviendrait le deuxième logement à loyer modéré de la commune". Un 3e projet viendrait terminer la série de travaux, celui de la de localisation de l'agence postale communale située sous la nouvelle mairie. "L'ancien réservoir, situé actuellement derrière le local du Foyer Rural, et qui se trouvera sous la nouvelle mairie, deviendra la nouvelle agence postale communale. Dans un premier temps, les travaux seront en brut et nous aménagerons le tout dans un second temps". Et le bureau de poste actuel deviendra la salle des archives communales.