De nouveaux arrivants au Corsica Zoo à Olmeta-di-Tuda

Le Corsica Zoo accueille quinze nouveaux bébés : des cabris, des cochons, des lapins mais également un petit wallaby. De nouvelles naissances auront lieu au printemps et viendront s'ajouter aux quelques 300 animaux répartis en 60 espèces déjà présents sur le site.

Ce parc animalier situé à Olmeta-di-Tuda s'étend sur 8 hectares et a réouvert ses portes pour une nouvelle saison le 14 février dernier.

Pascal Wohlgemuth, directeur et créateur du parc raconte : "Nous avons eu 15.000 visiteurs lors de notre première saison, ce sont 15.000 visiteurs qui ont été sensibilisés au soin des animaux, à leur conservation et aux enjeux environnementaux. Tous nos animaux proviennent de refuges ou d'autres parcs animaliers, notre priorité est de prendre soin d'eux".





Si l'espace australien, qui permet de se promener au milieu des wallabies, est le plus apprécié, la mini-ferme et l'aire de jeux sont les activités favorites des enfants qui peuvent organiser leur anniversaire au parc. Il y a également la possibilité d'organiser des visites de groupes, scolaires ou non.

Pascal Wohlgemuth précise : "Nous avons une réelle vocation pédagogique, plus une volonté de sensibilisation au traitement des animaux, c'est pour cela que nous avons installés des panneaux explicatifs un peu partout sur le parc".