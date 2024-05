De l'arbre au livre : l'association l'ABC des arts 2a célèbre la culture à Alata

L'événement mettra en lumière Jean Louis Pieraggi, expert renommé des arbres remarquables de l'île, qui présentera ses ouvrages et échangera avec le public sur son travail. Ses livres seront disponibles grâce au soutien de la librairie La Marge, qui participe activement à la diffusion de la culture locale.



Les éditions Scudo seront également présentes, offrant aux visiteurs l'occasion de découvrir les œuvres de leurs auteurs et la diversité de leurs publications. Armelle des éditions Artorial partagera son expérience dans le monde de l'édition, apportant un éclairage sur les coulisses du métier.



Parallèlement, des auteurs en auto-édition auront l'opportunité de présenter leurs créations littéraires et de rencontrer leur lectorat. Cet espace de dialogue et de partage reflète la diversité du paysage littéraire local.



L'événement comprendra également des expositions collectives de l'ABC des arts 2a et des écoles d'Alata, mettant en valeur le talent artistique des participants de tous âges. Des animations telles que des ateliers créatifs, des découvertes botaniques et des activités ludiques pour les enfants seront proposées tout au long de la journée.



Des projections de documentaires et la diffusion du film d'animation "Le Lorax" sensibiliseront le public aux enjeux environnementaux, en accord avec le thème central de la journée.



Enfin, un espace "Culture Gratuite" permettra à chacun d'accéder à des livres et des supports musicaux, grâce à la contribution de la médiathèque d'Afa et de Cultura.



L'événement se veut accessible à tous, avec des installations adaptées aux personnes à mobilité réduite et un environnement convivial pour tous les participants. La journée se clôturera par des moments d'échanges autour d'une petite restauration et d'une buvette, favorisant ainsi les rencontres et les discussions entre les passionnés de culture et d'art.