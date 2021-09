"De grandes espérances" : Sylvain Desclous tourne à Porto-Vecchio

Vous avez peut-être pu observer des caméras dans la région de Porto-Vecchio, il s'agissait sûrement du tournage du deuxième long métrage de Sylvain Desclous "De grandes espérances". Débuté le 16 août dernier à Lyon pour une durée de 4 semaines, c'est à présent à la Corse-du-Sud d'accueillir le tournage de la fiction.





Dans ce film d'auteur aux allures de thriller, Madeleine s'envole vers l'Ile de Beauté pour préparer les oraux de l’ENA avec Antoine, son amoureux avec qui elle partage des convictions politiques très à gauche. Sur une petite route déserte, une rencontre imprévue va sceller leur destin.



Si le film se déroule en Corse ce n'est pas un hasard. La productrice, Florence Borelly explique que "c'était une volonté du réalisateur qui connait bien la Corse". Ce dernier aurait selon elle, "vécu une mésaventure qui lui aurait inspiré le scénario".



Le jeune couple est incarné par Rebecca Marderpart et Benjamin Lavernhe tout deux issus de la comédie française.

Dans le casting, on pourra également retrouver la réalisatrice française Emmanuelle Bercot ainsi que deux acteurs corses Cédric Appietto, connu pour son rôle dans Une vie violente ou plus récemment dans I Comete présenté au festival de Cannes et Jean-Emmanuel Pagni.



Des scènes sous-marines ont été confiées au photographe et plongeur insulaire Stéphan Le Gallais. "On essaie de faire appel aux ressources humaines locales", assure Florence Borelly qui a engagé des techniciens insulaires sur le tournage.



Parmi les partenaires, le film a pu compter sur l'aide de Canal+, Ciné+, de la région Auvergne Rhône-Alpe mais aussi de la Collectivité de Corse qui a contribué au financement des 2,4 millions d'euro.

"De grandes espérances", sera projeté dans les salles obscures à la fin 2022.