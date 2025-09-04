Mais plus loin que leur seul village, peu à peu, l’association s’est ouverte vers l’extérieur. Cet été, A Nuciola a proposé pour la première fois des projections dans les quartiers des Salines et des Cannes à Ajaccio. Après la projection de « Gagarine » aux Salines et de « Chien de la casse » aux Cannes, l’association propose du cinéma gratuit en plein air de nouveau ce week-end.



L’association projettera ce vendredi 5 septembre à 20h30 aux Salines (place Jean Casili) le film « Les Pires ». Puis, le lendemain à l’agora des Cannes, elle projettera à 20h30 le film « De l’autre côté du ciel ». Dès 19h, une buvette et une petite restauration seront proposées en partenariat avec la Maison de quartier des Cannes et les associations du quartier.



Ces projections, « c’est un moyen de créer du lien, de se questionner sur des sujets d’actualité ». « On adapte notre programmation au lieu de diffusion, à la temporalité. On essaie d’avoir une programmation exigeante, ouverte et accessible pour un public qui n’a pas l’habitude de voir des films de niche, d’auteurs », indique Anna. Aux Salines, par exemple, lors de la représentation d’Andromaque cet été, « il y avait des jeunes peu sensibles au théâtre au départ et qui ont été finalement captivés, c’était un beau lieu d’échanges », raconte-t-elle. Anna et Thomas ont envie de proposer du cinéma dans des lieux insolites, de choisir des films qui font sens avec le lieu choisi. « Nous avons envie que ce soit un projet qui prospère », confient-ils.



Pour les actions qu’elle organise, l’association a déjà reçu le soutien de la Préfecture de la Corse-du-Sud, de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) de Corse, de la Ville d’Ajaccio, de la mairie de Cuttoli-Corticchiato, d’Erilia et de l’association Nanustrale.



Pour en savoir plus sur les prochains rendez-vous de l'association :

Facebook : Associu « A Nuciola »

Instagram : asso.nuciola