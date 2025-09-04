Tout a commencé dans leur maison à Cuttoli-Corticcchiato, il y a un peu plus d’un an. Pour amener de la culture au village et créer un lieu de rencontre, notamment l’hiver, Anna et Thomas ont eu l’idée d’aménager une salle de projection chez eux, « Le Cinéma Noisette ». « Le cinéma, c’est ce qui nous touche le plus. C’est agréable de pouvoir participer à toutes les étapes d’un film et de continuer d’avoir un lien avec le cinéma au travers de ces projections », explique Anna. Avec Thomas, ils se sont rencontrés sur les bancs de la fac, en filière cinéma-audiovisuel à Corte. Aujourd’hui, elle est costumière et lui régisseur. Et leur moteur, c’est de partager leur amour du cinéma et de créer des moments de rencontres autour de ces projections, qui s’invitent jusqu’à l’école du village. Car ce qu’il leur tient à cœur avant tout c'est « la culture partout, pour tous, offerte ».
« Le Cinéma Noisette » a peu à peu trouvé son public. Ces deux amoureux du 7e Art ont commencé par projeter des courts-métrages et l’été, ils ont développé d’autres événements culturels : cabarets, concert à l’église, représentation de la pièce « Andromaque », cinéma en plein air. Et l’association « A Nuciola », clin d’œil au noisetier de leur jardin devenu « leur totem », est finalement née en juillet 2024. « On essaie de créer du dynamisme, de créer la rencontre entre les générations », explique Anna, « Dans ce cinéma que l’on ouvre l’hiver, on fait des séances surprises. On a un peu notre fan-club qui nous suit. Ça donne envie de continuer. » Pour faire vivre le village, Anna et Thomas ne se sont pas arrêtés là. Ils ont aussi créé une boîte à livres et une boîte à idées pour les habitants.
Du cinéma gratuit en plein air ce week-end aux Salines et aux Cannes
Mais plus loin que leur seul village, peu à peu, l’association s’est ouverte vers l’extérieur. Cet été, A Nuciola a proposé pour la première fois des projections dans les quartiers des Salines et des Cannes à Ajaccio. Après la projection de « Gagarine » aux Salines et de « Chien de la casse » aux Cannes, l’association propose du cinéma gratuit en plein air de nouveau ce week-end.
L’association projettera ce vendredi 5 septembre à 20h30 aux Salines (place Jean Casili) le film « Les Pires ». Puis, le lendemain à l’agora des Cannes, elle projettera à 20h30 le film « De l’autre côté du ciel ». Dès 19h, une buvette et une petite restauration seront proposées en partenariat avec la Maison de quartier des Cannes et les associations du quartier.
Ces projections, « c’est un moyen de créer du lien, de se questionner sur des sujets d’actualité ». « On adapte notre programmation au lieu de diffusion, à la temporalité. On essaie d’avoir une programmation exigeante, ouverte et accessible pour un public qui n’a pas l’habitude de voir des films de niche, d’auteurs », indique Anna. Aux Salines, par exemple, lors de la représentation d’Andromaque cet été, « il y avait des jeunes peu sensibles au théâtre au départ et qui ont été finalement captivés, c’était un beau lieu d’échanges », raconte-t-elle. Anna et Thomas ont envie de proposer du cinéma dans des lieux insolites, de choisir des films qui font sens avec le lieu choisi. « Nous avons envie que ce soit un projet qui prospère », confient-ils.
Pour les actions qu’elle organise, l’association a déjà reçu le soutien de la Préfecture de la Corse-du-Sud, de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) de Corse, de la Ville d’Ajaccio, de la mairie de Cuttoli-Corticchiato, d’Erilia et de l’association Nanustrale.
Pour en savoir plus sur les prochains rendez-vous de l'association :
Facebook : Associu « A Nuciola »
Instagram : asso.nuciola
