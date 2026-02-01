David Seddas, dernier cordonnier à Bastia : « Le métier se perd lentement mais sûrement »

Au début, rien n’était évident, se remémore David. « On ne connaissait pas du tout le métier, il nous a appris à coudre sur la machine, à mettre les semelles, faire du collage… En fait, c’est un métier vraiment varié. Le plus long à maîtriser, ça a été le banc de finition : c’était compliqué parce que c'est une machine de précision. Quand on a les chaussures à la main, il ne faut pas se louper, sinon la chaussure est ruinée. Je me rappelle de mon premier jour, ça a été un peu la panique, mais on a eu une clientèle très compréhensible. »





Après plus de deux décennies à exercer ce métier, David indique que celui-ci « a beaucoup évolué ». « À l’époque, vous aviez des chaussures de qualité, avec beaucoup de cuir, mais maintenant, on privilégie le confort à la qualité. Et c’est la mode des baskets, mais on ne fait plus de réparations comme avant parce que les matériaux ne sont plus les mêmes. Avec une semelle en plastique, en caoutchouc, on ne peut plus les réparer comme avant, alors on essaie d’improviser et de s’adapter, notamment avec les colles. »

