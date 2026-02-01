Feu d'appartement à Bastia : une personne évacuée sur le centre hospitalier
La rédaction le Vendredi 13 Février 2026 à 13:26
Les sapeurs-pompiers de Bastia sont intervenus ce vendredi matin pour un feu d’appartement survenu dans le quartier de l’Annonciade, au 5e étage d’un immeuble collectif.
L’incendie a touché un seul logement. La propagation des fumées est restée limitée à l’étage supérieur, où un confinement des habitants a été mis en place le temps de l’intervention.
Une personne, retrouvée dans l’appartement sinistré, a été prise en charge par les secours puis transportée vers le centre hospitalier de Bastia. Aucune autre victime n’est à déplorer.
(@Sis 2b)