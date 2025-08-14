Dates, permis, règles de sécurité… Tout ce qu’il faut connaître avant la réouverture de la chasse au sanglier en Corse

La saison de chasse au sanglier débute officiellement en Corse le 15 août. À partir de cette date, les chasseurs pourront pratiquer leur activité sur l’ensemble du territoire insulaire, dans le respect des règles établies par les fédérations départementales. Si dans un premier temps, la chasse est autorisée tous les jours, à partir du 7 septembre, elle sera limitée à cinq jours par semaine, avec des fermetures obligatoires les mardis et vendredis.





Une mesure imposée par la loi, qui oblige les fédérations à prévoir au moins un jour par semaine sans chasse afin de garantir des périodes de tranquillité pour la faune sauvage. “Ici, nous avons choisi deux jours de fermeture hebdomadaire”, précise Ange-Dominique Manenti, président de la Fédération des chasseurs de Corse-du-Sud. La saison se poursuivra jusqu’au 28 février 2026, avec une réduction des jours de chasse à trois par semaine en Corse-du-Sud, les mercredis, samedis et dimanches, à partir du 1er janvier, selon l’arrêté préfectoral du 9 juillet dernier. En Haute-Corse, aucun arrêté fixant des jours spécifiques de chasse n’a encore été publié à ce jour.





Obtenir son permis de chasse





Avant la reprise officielle de la chasse, la préparation de la prochaine saison bat déjà son plein. Depuis le début du mois de juin, les chasseurs peuvent procéder à la validation de leur permis, une démarche obligatoire pour tous les pratiquants, qui doivent être à jour de leur autorisation administrative et de leur assurance. Une validation qui a déjà été réalisée par environ 35 % des titulaires en Corse-du-Sud, soit près de 2 500 chasseurs. Chaque année, “entre 6 500 et 7 000 permis sont délivrés” dans ce département, tandis qu’en Haute-Corse, le nombre avoisine les 8 000, “à une centaine près”, estime Jean-Baptiste Mari, président de la Fédération des chasseurs de Haute-Corse. “Les effectifs restent constants, et on traite en moyenne une centaine de demandes par jour”, explique pour sa part Ange-Dominique Manenti.





La validation peut également se faire en ligne, via les plateformes dédiées des fédérations, ce qui facilite grandement les démarches pour les chasseurs. “En deux clics, ils peuvent avoir leur permis et leur assurance”, souligne Ange-Dominique Manenti. Pour obtenir son permis de chasse, le candidat doit réussir un examen comportant une épreuve théorique et une épreuve pratique, toutes deux encadrées par des inspecteurs. L'examen est évalué sur 31 points, avec un minimum de 25 points requis pour la réussite, et une erreur éliminatoire peut conduire à un échec, même si le score obtenu est supérieur à 25. Une fois obtenu, le permis est valable à vie, sauf en cas d’infraction.





Des règles de sécurité strictes





À quelques semaines de la reprise de la chasse, les fédérations insistent également sur le strict respect des règles de sécurité, essentielles pour protéger à la fois les chasseurs et les autres usagers de la nature, en particulier lors des battues, très pratiquées pour chasser le sanglier. Chaque battue doit d’abord être accompagnée d’un carnet de battue, “un registre sur lequel sont consignés les noms, prénoms, et numéros de permis de tous les participants”. Ce document doit être tenu à jour lors de chaque sortie et présenté aux autorités en cas de contrôle, “avant d’être retourné à la Fédération à la fin de la saison”. Avant chaque battue, “une petite réunion est organisée par le chef de battue, qui énonce les consignes, comme l’espèce que l’on chasse ce jour-là, mais aussi le fait de ne pas tirer sur les laies ou les marcassins”, détaille Ange-Dominique Manenti.



Chaque chasseur doit également être équipé d’un vêtement fluorescent, qu’il s’agisse d’un tee-shirt, veste ou encore chasuble. “C’est un élément obligatoire. La personne qui se fait contrôler sans cet effet est passible d'une amende de 135 euros”, rappelle le président de la Fédération des chasseurs de Corse-du-Sud. Enfin, pour la sécurité des promeneurs et autres usagers des espaces naturels, “on a l’obligation de mettre des petits panneaux de type ‘Attention, chasse en cours’, que l'on doit mettre autour de l'enceinte ou sur les principaux accès qui mènent à la scène de chasse”. Des panneaux qui servent principalement à avertir les éventuels promeneurs et prévenir les risques. “Ça permet de leur dire qu’ils sont susceptibles de rencontrer des chasseurs ou des chiens, et qu’ils doivent faire attention, et se faire connaître s’ils entendent des voix assez proches.”

