Danse - La région bastiaise adopte le West Coast Swing

Charles Vincensini est un fin danseur. Natif de Corse, passionné de danse, il a fait ses « premiers pas » dans la profession à Nantes. « J’avais une école à Nantes, mais j’avais vraiment l’envie de revenir en Corse », souligne le jeune homme. « C’est le Covid qui, paradoxalement m’a servi de tremplin. En 2020, lors de la pandémie j’ai dû fermer mon école. Ça a précipité mon retour sur l’île. Entre les deux confinements, j’ai pu ouvrir une salle ici durant quelques semaines ». C’est en 2021, après cette double période de pandémie, que « Danser En Corse – Ecole Charles Vincensini » prend son véritable son essor à Biguglia.Charles Vincensini, membre professionnel de L'Académie des Maîtres de Danse de France, y enseigne la danse sous toutes ses formes et de toutes cultures, 52 danses de couple de la java au WCS en passant par le rock, la valse, le quadrille ou le charleston. Ses deux salles sont ouvertes 7joursur 7j au rond-point de Ceppe et au Centre Commercial Rive Droite à Biguglia. L’effectif est passé en 4 ans de 40 à 280 élèves, de 14 à 89 ans ! Et le West Coast Swing n’y est pas étranger. « Cette danse est une danse de couple issue du lindy hop des années 1930, dont les mouvements ont été adoucis au fil du XXe siècle », nous apprend l’intervenante du jour, Marine Guillard, qui pratique la danse depuis son plus jeune âge. « J’ai effectué mes premiers pas de danse à l’âge de 5 ans. La danse a toujours fait partie de ma vie. J’ai découvert le West Coast Swing, sur You Tube, en 2012. Fascinée, je l’ai étudiée et je l’enseigne en région aixoise depuis 2014. C’est d’ailleurs à Aix que j’ai rencontré Charles lors d’une manifestation intitulée Aix on West, un festival 100% West Coast Swing. Charles a ensuite incorporé le WCS dans ses cours».Si le WCS a vu le jour aux USA en 1930, il n’a débarqué en Europe que 20 ans plus tard et a explosé en France il y a une quinzaine d’années. «C’est une danse de couple, lente dans ses rythmes. Un rock très lent mêlé à la fluidité de la salsa », souligne Charles Vincensini. Issue d’une culture swing, jazz, la danse a cependant rapidement évolué.« Aujourd’hui, ce qui fait sa force, son engouement, c’est qu’elle se danse sur la plupart des musiques modernes que l’on peut entendre à la radio, à partir du moment où c’est assez lent : Pop, électro, funk, RnB, country, disco… Dans cette danse, la fille a aussi beaucoup plus de liberté», ajoute Marine. Quand on assiste à un démo de Marine et Charles, on découvre toute de suite cette fluidité dans les gestes, les pas, une impression d’élasticité entre les deux partenaires. En quelques années seulement, Marine Guillard a atteint le niveau « All Star » en compétition française et internationale. Forte de 30 ans d’expérience en danse solo/couple, elle transmet sa passion avec amour lors de cours en régions aixoise et marseillaise (Aubagne et Plan de Campagne) et lors de stages comme celui de Biguglia. «J’aborde toujours cours et stages de façon ludique, bienveillante. L’objectif est de créer une expérience mêlant évolution, générosité et joie, en favorisant une forme de partage bienveillant ».À ce stage corse, Marine a retrouvé « Jeff », Jean-François Carlotti, qui avait suivi ses cours à Aix. C’est lui qui est à l’origine de ce stage avec Melissa Bouquet. Les stagiaires étaient donc en de bonnes mains ce samedi pour 3 ateliers de 1h30 chacun. « Le but était déjà d’harmoniser tout le monde, car venant de partout. Apprendre à danser seul, à connaître son corps ». Au programme de la trentaine de stagiaires: Techniques, travail du corps en mode solo, appuis, placement, équilibre, tour, isolation, travail de la musicalité…