Dans les Deux-Sevi, le ministre de l’Industrie et de l’Énergie inaugure deux éléments structurants pour l’aménagement numérique du territoire

Ils permettront une meilleure connexion de territoires isolés. Après un passage par Ajaccio ce jeudi matin, le ministre de l’Industrie et de l’Énergie, Marc Ferracci, a poursuivi son premier déplacement officiel en Corse dans deux communes du rural des Deux-Sevi. Aux côtés de Laurent Halimi, président de la Fédération Française des Télécoms, des représentants des opérateurs de téléphonie mobile Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR, ainsi que de Gilles Simeoni, du préfet de Corse, Jérôme Filippini, et de Mathieu Ceccaldi et Jean-Jacques Gianni, respectivement maires de Marignana et d’Evisa, il y a inauguré deux éléments structurants pour l’aménagement numérique du territoire.



À Marignana, c’est ainsi tout d’abord un nouveau site 4G d’accès à l’Internet mobile issu du dispositif de « couverture mobile ciblée » qui a été inauguré. Lancé il y a six ans par le gouvernement, ce dispositif permet aux collectivités d’identifier les zones à couvrir par les opérateurs qui s’engagent à construire et à financer ces sites entièrement à leur charge. Dans le village des Deux-Sevi, ce pylône opérationnel depuis le 18 décembre permet d’assurer la couverture mobile de la commune et ses alentours avec des débits théoriques maximum de plusieurs dizaines de mégabits par seconde. Plus loin, sur l’ensemble de la Corse, ce ne sont pas moins de 126 sites mobiles qui doivent être mis en place dans le cadre de ce dispositif - dont 68 ont d’ores et déjà été activés - pour en finir enfin avec les fameuses « zones blanches ».