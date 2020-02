Daniel Charavin, directeur de l'agence du tourisme de la Corse, n'est plus

Après des études secondaires à Rabat (Maroc) puis puis supérieures à ESC Montpellier, il avait Intégré le groupe Bouygues comme responsable puis directeur des programmes aménagement et immobilier. ll a ensuite rejoint "Saga, études et conseil marketing" en qualité de directeur régional Méditerranée, avant de fonder D2C cabinet spécialise en marketing et management. Parallèlement il présidait Adatour, groupe d'experts pluridisciplinaire en aménagement et tourisme à Montpellier.





Nommé en mai 1998 a la direction générale du tourisme de la Corse dont le statut particulier lui conférait pleine compétence en observation, développement-aménagement et promotion de la destination, il avait été recruté par Marie-Paule Mancini-Neri, à l'époque présidente de l'ATC.

Reconnu pour ses qualités professionnelles, Daniel Charavin a, ensuite, gagné la confiance d'Antoine Giorgi.

Il avait réussi à installer l'image de la Corse sur le marché du tourisme.

Il en est devenu le directeur général jusqu'à son éviction en Mars 2011 par l'ancienne majorité territoriale.

Il avait repris ses fonctions de directeur général de l'agence du tourisme de la Corse (ATC), le 15 mars 2016.

Corse Net Infos présente l'expression de ses sincères condoléances à toutes les personnes touchées par ce deuil.