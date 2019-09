Da Capandula à Santa Maria attraversu u tempu pour célébrer les journées du patrimoine

Rédigé par La rédaction le Lundi 16 Septembre 2019 à 22:23

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le dimanche 22 septembre 2019 à 11h, sera inaugurée l’interprétation « Da Capandula à Santa Maria attraversu u tempu » dans la chapelle Santa Maria à Rogliano.



Une visite guidée est proposée pour s’y rendre (RDV à 9h30, plage de Tamarone), encadrée par les agents de la Collectivité de Corse, du Parc naturel marin du Cap Corse et de l’Agriate et du Conservatoire du littoral.







L’exposition est accompagnée d’une édition réalisée avec l’association Petre Scritte qui sera disponible la veille à la Journée des associations du Cap Corse et sur place.







L’interprétation coordonnée par le Conservatoire du littoral, a été réalisée par Audrey Giuliani et Lelia Crastucci.



