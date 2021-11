DSP maritime Corse-continent : acteurs économiques et élus se mobilisent pour la "sauvegarde de la filière ferry"

En cause la Compagnie Corsica Ferries qui a déposé début mai un recours mettant en cause l’attribution de la DSP de desserte maritime de la Corse à Corsica Linéa et à La Méridionale. Pour les professionnels marseillais et corses, les enquêtes ouvertes par la commission européenne suite à ces plaintes de la Corsica Ferries, génèrent une instabilité sur la continuité territoriale et l’avenir de l’activité depuis Marseille vers la Corse. "Une épée de Damoclès pèse sur les deux compagnies Méridionale et Corsica linea qui desservent la Corse et la pérennité de 2500 emplois directs et indirects est menacée" peut-on lire dans le communiqué (voir ci-joint).



Aussi les acteurs économiques publics et privés ont-ils décidé de se mobiliser pour défendre toute la filière. Comme cela a été le cas pour Brittany ferries, les acteurs Marseillais et Corses souhaitent obtenir un soutien de l’Etat et demandent une position de fermeté de la France auprès de Bruxelles concernant la DSP, seul moyen selon eux d’assurer un socle juridique et social stable aux compagnies. " Sans DSP, la filière passager continent-corse serait dominée par un monopole sous pavillon italien low cost au départ du port de Toulon avec l’arrêt du transport passagers depuis Marseille, allant à l’inverse de la politique de développement menée sur le port de Marseille-Fos. Cette absence de DSP et le découplage de l’activité fret-passagers mettraient en péril la logistique portuaire marseillaise, attireraient des acteurs moins investis en faveur de la transition environnementale et démultiplieraient la circulation maritime entre le continent et la Corse et son cout environnemental ."