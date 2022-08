DSP maritime 2023 - 2030 : la Corsica Ferries ne se porte pas candidate

La compagnie aux bateaux jaunes ne se porte pas candidate à l'appel d'offres de la collectivité de Corse concernant la délégation de service public 2023 - 2030, dont le dépôt des candidatures était fixé au 25 juillet dernier. Le président de Corsica Ferries, Pierre Mattei, a confirmé l'information à CNI : "Il est impossible répondre à cet appel d'offre compte tenu des conditions dans lesquelles il est organisé."a-t-il indiqué.



La nouvelle délégation de service public maritime avait été votée en avril dernier par l'Assemblée de Corse après plusieurs heures de débats houleux entre l’exécutif et l’opposition partagée entre vote contre et abstention. Finalement la DSP, répartie entre les cinq ports de commerce de l'île et Marseille et dotée d'une enveloppe annuelle de 85 millions d'euros par an, avait été adoptée par la seule majorité territoriale.



En septembre 2021, la Collectivité de Corse avait été définitivement condamnée par le Conseil d'État à payer 86,3 millions d'euros à Corsica Ferries en réparation du préjudice lié au "subventionnement illégal" de sa concurrente, l'ex-Société nationale Corse Méditerranée (SNCM) entre 2007 et 2013.