DOSSIER. Eau, gaz, électricité : comment vraiment réduire votre facture ?

La rédaction le Dimanche 25 Septembre 2022 à 17:28

Selon l'ADEME chaque ménage français dépense en moyenne près de 3 150 euros par an pour payer ses factures d’énergie (carburant et logement). Avec la hausse du prix du gaz, du fioul et de l’électricité, les factures risquent de grimper encore. Quels gestes peut-on mettre en place pour faire baisser la facture ?

Voici des astuces à découvrir pour faire des économies.