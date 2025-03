Cyclisme - Souvenir Raymond-Giovannangeli : l'Istréen Sébastien Sénéchal s'impose à Pianottoli

C'est avec une boucle de 1,3 kilomètre technique et ne manquant pas de difficultés que les cyclistes avaient rendez-vous ce dimanche à Pianottoli dans le cadre du Souvenir Raymond-Giovannangeli à la mémoire de cette figure emblématique du cyclisme corse récemment disparu. Ce Critérium concernait l'ensemble des catégories, avec un départ commun à 11 heures, pour les U17, ainsi que les U19, les seniors et les masters pour une heure de course et trois tours, alors que les U15 avaient 30 minutes de course et un unique tour à effectuer. La victoire au scratch est revenue au sociétaire de l'Istres SC Sébastien Sénéchal qui a parcouru 27 tours et a pris le meilleur sur son partenaire de club Samuel Doreau. La troisième place a récompensé le pensionnaire du VC Ajaccien Baptiste Briquet.

En U17 et U19, succès respectivement de Marian Bonchristiani (Bonifacio Cyclo) et de Loan Lepidi (ESAC). Enfin, en U15 c'est l'Ajaccien Paul Colonna d'Istria qui l'a emporté. Chez les U15, Paul Colonna d'Istria (VCA) s'est imposé.