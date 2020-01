Cyclisme : Axel Narbonne-Zuccarelli porte les couleurs de son île sur le continent

Alex pratique tout d’abord le rugby en club. Mais il doit hélas renoncer à cette discipline à la suite d'un grave accident à un doigt. A 14 ans il se « recycle » donc dans le vélo et prend une licence au Vélo Club du Fium’Orbu. «C’est là que j’ai appris les bases de ce sport » souligne Alex. «J’ai d’ailleurs vite accroché et participé à mes premières compétitions». Il s’inspire de d’un autre corse: Cyrille Vincenti. «Il m’a beaucoup appris et son parcours m’a motivé».





Cadet, Alex remporte de nombreuses courses sur l’île et est sacré champion de Corse. Il remporte aussi une étape du tour des Bouches du Rhône et, junior 1ère année, il s’inscrit dans un club sur le continent. «J’ai signé dans un club niçois pour participer à des courses d’un niveau supérieur. Mais après une année ça s’est avéré trop compliqué de suivre une scolarité en Corse et des déplacements sur le continent chaque week-end pour les courses. J’ai donc fait le choix de partir à Nice pour mon année de terminale. Partir de la Corse n’a pas été simple. Un déchirement, mais ça me permet d’en profiter deux fois plus quand j’y reviens. A Nice, j’ai intégré le Pole Espoir cyclisme ce qui me permettait de combiner cyclisme en compétition et scolarité, du fait des horaires aménagés et des entraînements perfectionnés».





Il signe ensuite dans un autre bon club du sud, le Vélo Club La Pomme Marseille en Nationale 3. Aujourd’hui il est licencié au réputé AVC Aix qui évolue en Nationale 1. «Je m’entraîne toujours sur Nice en moyenne 6 jours sur 7 et 20 h par semaine».

En catégorie espoir, Alex se distingue : champion de PACA Espoir, victoire au GP de Tourves, victoire de la première étape de la Volta Castelo en Espagne, 3ème du classement général du Tour de la Caba.





Axel revient quand même le plus souvent possible sur l’île. «J’y suis vraiment attaché et je peux pratiquer plein d’activités différentes: trail, du VTT,vélo de route, pêche, chasse, canyoning et sports nautiques. J’y retrouve bien sûr mes amis avec qui je partage des moments uniques ».

Depuis peu, Alex détient le record du Tour de Corse à vélo. «Il y a un an, j’ai bouclé les 630 kilomètres en 19h47’45" (NDLR: ancien record 21h42'53") avec comme arbitre le président du comité de Corse, Stéphane Ruspini».





A l’aube de cette année, notre jeune champion nourrit de réelles ambitions : «2020 va être une année importante pour moi car c’est ma dernière année en catégorie Espoir. Il va me falloir progresser dans différents domaines et essayer d’avoir des résultats sur les courses en Elite nationale ainsi qu’en classe 2».