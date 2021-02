Cyberharcèlement en Corse : "La honte ne doit pas rester du côté de la victime"

Après l'incarcération de 4 personnes pour "viol sur mineur de moins de 15 ans", l'association corse Femme solidaires, qui vient en aide aux femmes victimes d'abus, tient à exprimer son soutien aux jeunes adolescentes agressées et à leurs familles."Nous sommes indignées par de tels actes qui touchent à travers le cyberharcèlement de plus en plus de jeunes filles et ce, dès le plus jeune âge (publications de photographies dénudées et humiliantes, messages menaçants, insultes, chantages etc…) dans le but d’obtenir des relations sexuelles contraintes", réagit l'association.Femmes Solidaires assure qu'elle "suivra avec beaucoup d’attention l’enquête en cours"Les victimes peuvent s'adresser à l'association qui dispose d'une psychologue clinicienne pour les aider. "La honte ne doit pas rester du côté de la victime mais du harceleur." poursuit l'association qui a vocation à "écouter et aiguiller ces jeunes en souffrance."L'association reste joignable aux : 04.95.33.33.46 / 06.19.27.87.60.