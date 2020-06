Curbara et Santa-Reparata-di-Balagna rouvrent leurs écoles

Une première journée rythmée par un protocole sanitaire très strict, minutieusement respecté sous toutes ses formes. Un nombre d'élèves limité à 15 par classe, prise de température à l'entrée, distribution de gel hydroalcoolique, distanciation entre chaque élève, lavage des mains mais également des sanitaires et du matériel : bref, tout est contrôlé par les institutrices et les employés communaux.

En milieu d'après-midi, le sous-préfet de Calvi-Conca d'oru, Florent Farge, Stéphane Marchand, conseiller pédagogique de l'Education nationale, accompagnés par Paul Lions et Marcel Torracinta, maire de Curbara et Santa-Reparata-di-Balagna ont, pour l'occasion rendu visite aux classes.

" Cette réouverture est une décision prise collégialement entre les mairies de Santa-Reparata-di-Balagna et Curbara, avec cependant la décision de ne pas ouvrir le 2 juin car les conditions sanitaires ne pouvaient être entièrement remplies".

"Nous avons été formé par l'Education nationale aux gestes barrières avec un médecin et une infirmière scolaire. Les repères ont également motivé cette réouverture, de façon à aborder le mois de septembre de manière plus concrète et efficace, ainsi que la question du vivre ensemble. L'école est quelque chose de symbolique qui permet de raccrocher des wagons avec les enfants", expliquent tour à tour les deux maires.

Ainsi tout est fait pour dépasser ce contexte anxiogène afin que les enfants puissent retrouver le chemin de l'école en toute confiance.

"Je me réjouis de cette réouverture. Il y avait une urgence sociale à rouvrir nos écoles, pour les familles et avec un enjeu notamment pour les élèves les plus en difficulté. Je tiens à saluer la démarche exemplaire sur ce territoire de Curbara Santa-Reparata-di-Balagna. C'est un partenariat entre les communes, l'Education nationale, et les parents d'élèves qui a permis cette réouverture " ajoute le sous-préfet.

D'autres écoles sur le territoire de Balagne, Falasorma, u Canale et le Ghjussani ont également rouvert.

" J'engage vraiment les maires qui sont encore en difficultés par rapport au protocole sanitaire, à se rapprocher des services de l'état, notamment de ceux de l'Education nationale pour être accompagnés" poursuivait le sous-préfet. "Nous sommes vraiment dans la volonté de trouver des solutions pragmatiques adaptées à chacune de nos écoles pour permettre ces rentrées, dans les meilleures conditions sanitaires et adaptées aux réalités de terrain".

Du côté de l'Education nationale, les services sont ravis.

" Cela fait plaisir de voir des écoles qui rouvrent. Les enfants recréent un lien avec l'école et les enseignants, avant de passer dans la classe supérieure. C'est aussi un banc d'essai pour la rentrée de septembre. Puisqu'on ne sait pas ce qui se passera en septembre. Mais il était également nécessaire de revenir car la consigne pédagogique qui a été de qualité pouvait s'essouffler aussi sur la longueur ,que ce soit pour les parents, les enfants mais aussi les enseignants" concluait Stéphane Marchand.

Ce jeudi 4 juin, les élèves des écoles de Santa-Reparata-di-Balagna et de Curbara ont regagné les bancs des classes pour un retour à la " presque normale", avant les grandes vacances d'été.