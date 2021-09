Culture : Le palmarès du prix du livre corse 2021

Catégorie essais : L’adieu aux aspirations nationales de Kevin Petroni (classiques Garnier).



Kevin Petroni est un jeune professeur de lettres en Corse, membre de l'association littéraire Musanostra. Il prépare une thèse à l'Université de Corse et à la Sorbonne.

Le livre : À travers cette étude du Sermon sur la chute de Rome de Jérôme Ferrari, de Murtoriu de Marc Biancarelli et de Nos Anges de Jean-Baptiste Predali, il s'agit de mettre en perspective la crise des formes de vie que traverse la société corse depuis son passage d'une société traditionnelle à une société de consommation. Cet essai concerne des auteurs corsophones, soit des écrivains qui questionnent par leurs œuvres leur appartenance à la société insulaire. D'une part, il s'agira de penser l'originalité de la poétique du groupe corse d'Actes sud dans la littérature corse contemporaine. D'autre part, de présenter la poétique d'un réenracinement en trompe l'œil tel que celui-ci est défendu dans leurs romans. Livre paru le 16 décembre 2020.





Catégorie romans, fictions : Elle a menti pour les ailes de Francesca Serra (Ed Anne Carrière). Il s’agit de son 1er roman sorti en août 2020.



Le livre : Un grande fresque sociale sur la génération des milléniaux.Un concours de mannequins est organisé dans une station balnéaire du sud-est de la France. Garance Sollogoub, la fille d'une professeure de danse, est d'ores et déjà donnée favorite. Elle attire l'attention d'un groupe d'adolescents plus âgés et accepte quelques sacrifices pour s'y intégrer. Quelques mois plus tard, elle disparaît.



Langue corse : A l’alba di u cantu de Ghjilormu Padovani (Albiana : décembre 2020).



Ghjilormu Padovani est journaliste et chroniqueur à Corse-matin. Musicien à ses heures, il a gardé de ses études universitaires le goût prononcé pour l’histoire en général, celle de la Corse en particulier.

Le livre : La chanson accompagne et embellit la vie de chacun de nos jours. Il arrive qu’un air s’incruste à ce point dans notre esprit qu’il en devient le révélateur d’un instant, d’un événement, d’une époque. Ainsi la chanson corse a-t-elle connu plusieurs fois ses hymnes du moment. Des temps oubliés dont il ne reste plus que la « tradition », aux reviviscences du Riacquistu, en passant par la mode de l’opéra ou du Bel canto et de l’âge d’or du folklore corse, chaque chanson est un morceau de notre histoire commune. Mais sait-on que ces chansons ont elles-mêmes leur propre histoire ? Enquêtant à la façon d’un chercheur en histoire immédiate, l’auteur est allé à la rencontre des auteurs et compositeurs et a recueilli, pour 130 d’entre elles, l’histoire intime de leur naissance ou de leur succès. Durant trois ans, de 2015 à 2018, il a publié ses chroniques dans l’hebdomadaire Settimana de Corse-matin, rappelant ici le contexte, là l’anecdote qui éclaire.Le présent recueil anthologique est tout à la fois une histoire de la chanson corse en général et un précieux recueil d’histoires à découvrir…



La remise des prix s'effectuera le dimanche 10 octobre dans la commune de Santa Reparata di Balagna.