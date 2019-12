Cullittivu Massimu Susini à Corte : "Mafia in Corsica 'Nigà o luttà"

L'avocat et membre de l'association ABCDE pour la défense de l'environnement, Jean-Jerôme Mondoloni, parle de la " complicité de l'Etat avec le crime organisé, une passivité complice". Chiffres à l'appui, il reprend "La résolution des crimes pour le grands banditismes n'atteint pas les 5%, l'Etat nous répond que la résolution de ses crimes est impossible à cause de l'Omerta, mais pour la lutte contre le nationalisme, soudain il n'y a plus d'omerta, c'est une véritable escroquerie intellectuelle"

Il met également en avant les problèmes de spéculations immobilières, 30 PLU annulés en 30 ans, "les associations U Levante et ABCDE sont seules sans personne sur le combat contre la mafia et la spéculation". Mais la Collectivité de Corse également sera citée, en effet depuis l'élection des Nationalistes au pouvoir en 2015, il faudra attendre 2017 pour voir arriver la première motion "une décision forte qui permettra à la CDC d'agir en justice contre les violations du PADDUC, des cartes d'urbanismes... et avec 5 500 permis accordés par an en moyenne, seulement une action en justice par la CDC a vu le jour depuis 2 ans".