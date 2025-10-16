Croix de Quasquara : la préfecture dit vouloir accompagner la commune dans ses démarches

La polémique ne désenfle pas. La semaine dernière, le tribunal administratif de Bastia annulait le refus du maire de Quasquara de retirer la croix érigée en 2022 à l’entrée du village, estimant que le monument religieux n’avait pas sa place sur le domaine public. Depuis, les réactions ont été nombreuses et vives dans toute la Corse.
Afin de tenter de trouver une solution et d’apaiser la situation, comme cela avait annoncé le week-end dernier, ce jeudi, une rencontre a été organisée entre le préfet de Corse-du-Sud, Éric Jalon, et le maire de Quasquara, Paul-Antoine Bertolozzi.
« La commune étudie les différentes voies permettant d’assurer que l'implantation de la croix s’inscrive dans le cadre légal », indique la préfecture dans un communiqué succint en assurant que « les services de l’État accompagneront cette démarche dans l’esprit de dialogue et de concorde qui doit prévaloir ».
Si le jugement rendu le 10 octobre n’ordonnait pas explicitement le retrait de la croix, il « mandait et ordonnait au préfet de Corse (…) de pourvoir à l’exécution de la présente décision ». Une formulation qui, de fait, devrait conduire à son enlèvement. Du moins du domaine public.
