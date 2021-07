Crise sanitaire en Corse : la situation est désormais « grave » selon le préfet

À partir de ce constat partagé, Gilles Simeoni a proposé de « dissocier les enjeux de court terme et de moyen terme », afin de renvoyer les seconds au mois de septembre, pour mieux se concentrer sur les premiers. L’urgence du mois d’aout étant « Comment fait-on pour gérer les flux de populations importants et maintenir une activité la plus normale possible ? ». Pour ce qui est du moyen terme, à savoir « tout le débat politique et juridique sur l’équilibre entre restrictions sanitaires et libertés publiques », il se posera à la rentrée.



Parmi les pistes retenues et qui feront l’objet d’une communication renforcée et d’une montée en charge au plan opérationnel, le contrôle des flux entrants et sortants, la généralisation de la vaccination « sans pour autant sans parler de vaccination obligatoire » ajoute Gilles Simeoni, le retour aux gestes barrières et la question du pass sanitaire « comme outil pour maintenir les rassemblements festifs ou liés à l’activité estivale ». Par la suite, si la situation devait « échapper au contrôle », le préfet n’exclut aucune piste : « On verra bien quelles mesures on pourra prendre, en concertation » conclut-il.