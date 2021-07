Covid-19 en Haute-Corse : voici où le masque est à nouveau obligatoire en extérieur

place Saint-Nicolas, place du marché, quai des Martyrs, vieux port et le long de la promenade dite de « l’Aldilonda » ; rue Pierangeli, boulevard Paoli, rue Campincchi, place Vincenti, place Guasco, quartier de la citadelle, rue Vattalapesca.cours Paoli jusqu’à la place Paoli incluse et Haute-Ville: dans le centre bourg centre bourg et le périmètre délimité par le Cours Prince Pierre, la Place de l’église, la rue Napoléon et la rue Longue de la commune de Calenzana.: rue Clémenceau et Citadellerue Notre Dame, Rue Pascal Paoli, rue de Nuit, rue Napoléon, Place Pascal PAOLI, marché couvert.zone du Marché du portSur les marchés, brocantes et toute vente organisée sur la voie publique se traduisant par un regroupement de personnes, dans les files d’attente, pour tout autre évènement, spontané ou organisé sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public et rassemblant de manière simultanée plus de dix personnes, aux abords des lieux de culte une heure avant et une heure après qu’un office religieux y est organisé.L’obligation du port du masque prévue ne s’applique pas aux personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation et lors d’une activité sportive sur la voie publique.