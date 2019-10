Crise agricole : Femu a Corsica condamne « l’attitude répressive contre les agriculteurs »

Le communiqué



La condamnation à 5 mois ferme qui est intervenue contre l'un d'entre eux est disproportionnée et jette de l'huile sur le feu. Il ne faut pas oublier à la base que l'Etat est tout même responsable de ne pas avoir transmis correctement le référentiel des surfaces pastorales en temps voulu, et que les contrôles, fussent-ils nécessaires, se déroulent sur des règles changées en cours de route bloquant la trésorerie de nombreux agriculteurs suscitant angoisse et désespoir.

Cette angoisse et ce désespoir légitimes n'ont pas, à ce jour été évalués à leurs justes mesures. La

ferme judiciarisation du problème ne peut que provoquer la protestation et l'impasse. Nous appelons l'Etat à la raison et lui rappelons qu’il a été invité depuis plus d’un an à la concertation et au dialogue par l’ensemble de la profession et qu’une motion a été votée à l’unanimité à l’Assemblée de Corse.

Femu a Corsica soutient totalement le monde agricole en mobilisation, ainsi que le jeune homme incarcéré.

Il convient dans l'unité la plus large, de trouver le cheminement et la méthode qui permettent de sauver les agriculteurs et réussir la prochaine PAC 2022.