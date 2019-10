Crise agricole : En Corse du Sud les agriculteurs protestent à leur tour

rassemblés afin de soutenir Joseph Colombani président de la chambre de l’agriculture de la Haute Corse, qui était entendu au commissariat de Bastia suite à l’action qu’il avait menée dans les bureaux de la DDTM lundi, c'est ce jeudi aux exploitants agricoles du sud de manifester leur

mécontentement.





Ce jeudi des barrages filtrants sont en cours depuis ce matin à Porto Vecchio, Sartene et Ajaccio.



En ce moment à la collectivité de Cors e est en cours une réunion entre Joseph Colombani et le conseil exécutif qui devrait préparer la réunion tripartite de mardi prochain au ministère de l’agriculture entre les représentants du monde agricole, l’Etat et le Conseil Exécutif de Corse.