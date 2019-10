VIDEO - Agriculteurs en colère. Récit d'une deuxième journée de mobilisation

Après sa sortie du commissariat le président et de nombreux agriculteurs se sont réunis à la chambre de l’agriculture où on leur a appris qu’une réunion tripartite aura lieu en début de semaine prochaine au ministère de l’agriculture entre les représentants du monde agricole, l’Etat et le Conseil Exécutif de Corse. Déjà ce jeudi Joseph Colombani devrait se réunir avec Gilles Simeoni et d’autres élus à Ajaccio pour préparer la rencontre de Paris.







En attendant, les agriculteurs restent mobilisés et déjà ce jeudi des barrages filtrants sont prévus à Porto Vecchio, Sartene et Ajacciopour sensibiliser la population à cette affaire qui met en péril avenir des éleveurs corses.







Joseph Colombani et Philippe Flori sont convoqués devant le tribunal correctionnel de Bastia le 3 décembre.