Crise agricole : Cyril Caria, le président de la Coordination rurale de Corse, arrêté lors de la manifestation à Paris

Jour de colère pour les agriculteurs. Dès les premières heures du jour ce jeudi, plusieurs centaines d'entre eux, venus des quatre coins de France, sont entrés dans Paris avec leurs tracteurs pour un grand rassemblement sous l'Arc de Triomphe. Une manifestation qui avait pour but de marquer de dénoncer le traitement de l’épizootie de dermatose nodulaire contagieuse et notamment l’abattage systématique des bovins dès la détection d’un cas dans un cheptel, et les discussions autour de la nouvelle politique agricole commune (PAC). Deux points qui sont venus cristalliser la colère agricole qui couvait déjà depuis de longs mois.
Parmi les manifestants, une dizaine de membres de la Coordination Rurale de Corse a réussi à atteindre la capitale au terme d'un long voyage débuté sur le port de Marseille en début de semaine. Mais ce jeudi après-midi, après avoir fait partie de la délégation reçue à l'Assemblée nationale, le président de la Coordination Rurale de Corse, Cyril Caria, a été interpellé par les forces de l'ordre, comme en témoigne une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux. Selon nos informations, il a été placé en garde à vue dans un commissariat du 8ème arrondissement de Paris.
Immédiatement après l’interpellation de Cyril Caria, la Chambre d’Agriculture de Corse a tenu à lui apporter son soutien « total et indéfectible ». « Son engagement a uniquement pour objectif de défendre l’agriculture et la dignité des paysans. Criminaliser celles et ceux qui se battent pour survivre est inacceptable », écrit la Chambre d’Agriculture dans un message publié sur ses réseaux sociaux en exigeant « sa libération immédiate et le respect dû aux représentants du monde agricole ». « La colère paysanne est légitime. Elle ne se règlera ni par la répression, ni par les arrestations, mais par des réponses politiques claires et courageuses notamment l’arrêt de l’abattage systématique y compris pour les troupeaux vaccinés depuis plus de 28 jours », appuie-t-elle encore.
« Nous prenons acte de l’arrestation de notre ami Cyril Caria. Nous sommes sereins quant aux suites de sa garde à vue. Nous attendons des nouvelles de l’avocate corse du barreau de Paris, Me Marie -Hélène Fabiani, originaire de Patrimoniu, qui s’est immédiatement rendue auprès de lui », indique pour sa part Jean Baptiste Arena, le président de la Chambre d’agriculture de Corse.
De son côté, le député de la 2ème circonscription de Haute-Corse, François-Xavier Ceccoli, s’est également indigné de la situation et a lui aussi appelé à sa remise en liberté immédiate.
« Bien que particulièrement attaché au maintien de l’ordre et respectueux de celles et ceux qui en ont la charge, je trouve scandaleuse la disproportion des moyens engagés pour réprimer la colère de nos agriculteurs, tandis que l’on manque cruellement de policiers et de gendarmes pour lutter, partout en France, contre la délinquance, la criminalité et les trafics », écrit-il sur ses réseaux sociaux en ajoutant : « Le gouvernement semble aujourd’hui sourd à la colère qui monte dans le pays. Je tiens, à ce titre, à condamner les propos irresponsables de sa porte-parole, qui clamait ce matin sur les ondes que l’exécutif ne se laisserait pas faire face aux manifestations annoncées de ce jour. Un vocabulaire qui en dit long sur la déconnexion de certains de nos dirigeants : on voudrait attiser davantage la colère des agriculteurs et éloigner toute hypothèse de retour au calme qu’on ne s’y prendrait pas autrement ! ».
Dans ce droit fil, il annonce ce jeudi soir qu’il saisira dès demain le ministre de l’Intérieur « afin que cette situation cesse au plus tôt ».
J’apprends avec consternation l’arrestation de Cyril Caria, agriculteur et dirigeant syndical qui a quitté ces derniers jours notre île avec son tracteur pour s’unir aux manifestations annoncées à Paris. J’en appelle à sa remise en liberté immédiate.— François Xavier Ceccoli (@FXceccoli) January 8, 2026
