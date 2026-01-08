Crise agricole : Cyril Caria, le président de la Coordination rurale de Corse, arrêté lors de la manifestation à Paris

De son côté, le député de la 2ème circonscription de Haute-Corse, François-Xavier Ceccoli, s’est également indigné de la situation et a lui aussi appelé à sa remise en liberté immédiate.



« Bien que particulièrement attaché au maintien de l’ordre et respectueux de celles et ceux qui en ont la charge, je trouve scandaleuse la disproportion des moyens engagés pour réprimer la colère de nos agriculteurs, tandis que l’on manque cruellement de policiers et de gendarmes pour lutter, partout en France, contre la délinquance, la criminalité et les trafics », écrit-il sur ses réseaux sociaux en ajoutant : « Le gouvernement semble aujourd’hui sourd à la colère qui monte dans le pays. Je tiens, à ce titre, à condamner les propos irresponsables de sa porte-parole, qui clamait ce matin sur les ondes que l’exécutif ne se laisserait pas faire face aux manifestations annoncées de ce jour. Un vocabulaire qui en dit long sur la déconnexion de certains de nos dirigeants : on voudrait attiser davantage la colère des agriculteurs et éloigner toute hypothèse de retour au calme qu’on ne s’y prendrait pas autrement ! ».



Dans ce droit fil, il annonce ce jeudi soir qu’il saisira dès demain le ministre de l’Intérieur « afin que cette situation cesse au plus tôt ».