Criminalité organisée, narcotrafic, menaces contre l’État : la cour d’appel de Bastia fixe ses priorités

Devant un parterre de magistrats, d’avocats, de représentants des forces de l’ordre et des autorités locales, Hélène Davo a ouvert l’audience en rappelant avec émotion que c’était la première fois qu’elle présidait cette cérémonie dans une salle renommée en hommage à l’avocate et résistante corse Hélène Landry Campinchi. « C’est l’occasion de rendre compte de notre activité, de revenir sur des événements marquants, d’évoquer nos perspectives et de vous livrer quelques réflexions sur notre justice », a-t-elle déclaré.



Avant d’entrer dans le détail des enjeux judiciaires, elle a tenu à souligner que « les équilibres nationaux et internationaux restent fragiles » et que l’année 2024 a été marquée par « des crises profondes, qu’elles soient politiques, sociales, économiques ou climatiques ».



Une violence criminelle qui persiste en Corse

Faisant écho à son discours de l’an passé, Hélène Davo a rappelé que l’ouverture de son allocution aurait pu être en tous points similaire à celle de 2024. « L’an passé, j’avais initié mon propos en évoquant les faits criminels qui étaient survenus à Bastia au début de l’année 2024 », a-t-elle rappelé. « Mon introduction aurait pu être aujourd’hui, en tous points, absolument similaire, puisque le début d’année 2025 a été marqué à nouveau par plusieurs homicides perpétrés sur notre île », a-t-elle poursuivi, en référence aux assassinats récents d’Oletta et de Calenzana.



Dans la continuité, le procureur général Jean-Jacques Fagni a pris la parole pour dresser un état des lieux de la justice pénale insulaire. Il a souligné que son parquet général fonctionnait à effectif complet, permettant « d’envisager les mois à venir sous les meilleurs auspices ».



Concernant les affaires pénales, il a relevé la stabilité de la chambre spéciale des mineurs, avec 10 arrêts prononcés et 37 nouvelles affaires d’assistance éducative en 2024. Le faible nombre de dossiers de délinquance juvénile en Corse a une nouvelle fois été mis en avant.



Quant aux cours d’assises et aux cours criminelles départementales, elles ont rendu 18 arrêts pénaux, contre 15 l’année précédente. Des chiffres qui, selon le procureur général, témoignent de la persistance des actes criminels, notamment liés à la criminalité organisée.