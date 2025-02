Criminalité organisée en Corse : Les deux plus hauts représentants de la justice invitent G.Simeoni et M.-A. Maupertuis à une réunion de travail

Dans un courrier daté de fin janvier et cosigné par la première présidente de la Cour d'appel de Bastia, Hélène Davo, et le procureur général Jean-Jacques Fagni, les deux plus hauts représentants de la justice dans l'île s'associent aux deux préfets Jérôme Filippini et Michel Prosic pour inviter Gilles Simeoni, président du conseil exécutif et Marie-Antoinette Maupertuis, présidente de l'Assemblée de Corse afin d'"évoquer le sujet majeur de la criminalité organisée et de son traitement en Corse".

"Nous savons combien cette thématique majeure est au cœur des préoccupations de nos concitoyens sur ce territoire" et "il nous paraît important de pouvoir vous exposer comment les services de l'État et la justice en particulier, appréhendent les choses et que vous puissiez nous faire bénéficier de votre analyse locale", peut-on lire dans le courrier.

"Le Garde des Sceaux, Gérald Darmanin, se déplacera prochainement sur l'île et nous réfléchissons aux propositions que nous pourrons lui faire dans ce domaine", indiquent également Mme Davo et M. Fagni.



Contactés par l'AFP, Gilles. Simeoni a confirmé avoir reçu cette invitation "très intéressante" et "avoir remercié Mme Davo". "J'aurai l'occasion d'évoquer cette invitation lors de la session spéciale sur les dérives mafieuses de l'Assemblée de Corse le 27 février. On va débattre et cette invitation fera partie de ce dont on débattra et on verra ce que décideront le conseil exécutif et l'Assemblée de Corse", a-t-il ajouté.



Gilles Simeoni a tenu à rappeler avoir "convié à plusieurs reprises et sur une période de plusieurs années" préfets et représentants de la justice "à participer aux travaux organisés par le conseil exécutif et l'Assemblée de Corse" sur le sujet "et qu'ils avaient toujours décliné ces invitations".

Marie-Antoinette Maupertuis a, elle, indiqué à l'AFP n'avoir pas encore reçu le courrier.